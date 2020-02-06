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БДСМ-разврат: вышло видео, как главный таможенник Нефедов зажег на порно-вечеринке

6 февраля 2020, 17:37

Чиновник посетил стриптиз-шоу в элитном столичном ночном клубе.

Максим Нефедов
Максим Нефедов лихо отплясывал с полуобнаженными леди / Униан

Глава Таможенной службы Максим Нефедов провел интересный вечер на закрытой вечеринке в столичном клубе Queen, который славится дорогими развлечениями для взрослых.

Видео вечеринки опубликовало издание Страна. Очевидцы запечатлели, как Нефедов танцует и обнимает полуобнаженных девушек в эротических масках.

Стало известно, что глава таможни развлекался в комнате для VIP-персон. Он посетил вечеринку под названием De Sad, известную зрелищным порно-шоу. На данное мероприятие вход ограничен и попасть можно только по формирующимся заранее спискам, анонсы можно найти в соцсетях. Также там нередко проходят вечеринки в БДСМ-стиле. Гостем одной из подобных и стал Нефедов.

Судя по анонсам, последняя подобная вечеринка состоялась 31 января. Однако Нефедов отказался журналистам прокомментировать свои танцы со стриптизершами.

Известно, что клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец - москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

Как ранее сообщалось, глава таможни женился в августе минувшего года. Нефедов и его избранница Яна Калмыкова воспользовались услугой Министерства юстиции брак за сутки. Ранее СМИ писали, что Максим Нефедов живет со своей возлюбленной Яной Калмыковой в гражданском браке.

Напомним, Кабмин назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы 5 июля.

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