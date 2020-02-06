  1. Главная
  3. Украина

Китайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИ

6 февраля 2020, 23:34

Власти Китая занижают официальные данные, пишет Taiwan News.

Коронавирус, ученые
Коронавирус гораздо масштабнее поражает, чем утверждают официально / Reuters

Количество заболевших коронавирусом в Китае значительно превышает официальную статистику властей и составляет 150 тысяч человек, а погибло от заболевания свыше 25 тысяч пациентов.

Финансовый гигант Tencent случайно "слил" реальные данные о свирепствующем в Китае коронавирусе. Об этом сообщает старейшая  тайваньская газета Taiwan News.

Она сообщает о 154 023 случаях инфекции и 24 589 смертях от коронавируса из Уханя.

1 февраля на одном из сайтов корпорации, где в реальном времени обновлялись данные о распространении эпидемии и жертвах в Ухане, количество подтвержденных заражений составило более 150 тысяч человек – почти в 10 раз больше официальных данных. Данные отличались от информации властей и по другим параметрам – количество вылеченных людей по данным Tencent было на 300 человек меньше, а смертей – 24589 вместо официальных 304.

Два графика Tencent

Читайте такжеПассажирам застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера дают лед вместо водыСледившие за графиками пользователи утверждают, что Tencent как минимум трижды "откатывал" обновлявшуюся информацию до цифр, указанных в официальных сводках. Предполагается, что у Tencent есть два набора данных: реальные данные и официальное очковтирательство.

Аргумент №1: цифры Пекина не отражают реальных масштабов эпидемии, так как многие пациенты с коронавирусом не получают лечение и умирают вне больниц.

Аргумент №2: присутствует нехватка тест-наборов, которая приводит к снижению числа диагностированных случаев инфекции и смерти. 

Аргумент №3: по слухам, врачам предписывается по возможности списывать смертность от коронавируса на другие причины, чтобы занизить масштабы.

Аргумент №4: утечка Tencent удивительным образом совпадает с прогрессией математической модели, предложенной Университетом Гонконга. Тогда как официальные данные демонстрируют, что динамика ниже, чем та, что была у атипичной пневмонии SARS.

Аргумент №5: однако меры, принимаемые Пекином, слишком радикальные для официальных цифр. На днях Китай ввел карантин в портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Карантинные мероприятия у побережья – крайне опасный знак, так как почти всю торговлю Китай проводит посредством портов. При этом экономика страны и так страдает: 3 февраля шанхайская биржа пережила "черный понедельник", акции компаний падали до 8 пунктов вниз.

Аргумент №6: пользователи сети обнаружили, что уровень смертности в течение многих дней в процентах к инфицированным всегда составлял 3,1: 

  • 22 января - 17 смертей / 542 инфекции = 3,1 процента
  • 23 января - 26 смертей / 830 инфекций = 3,1 процента
  • 24 января - 41 смерть / 1287 инфекций = 3,1 процента

Однако позже данные поменялись: по версии расследователей, власти решили снизить официальный уровень до 2,1%. – и он сохраняется на этом уровне до сих пор.

Ранее стало известно, что умер китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался - от этого вируса. Он пытался предупредить коллег, но на него начали давить власти  и требовать не "распространять лживые слухи".

Днем китайская пресса уже сообщала, что у врача остановилось сердце - но оказалось, что Ли Вэньляна удалось спасти, хотя он оставался в критическом состоянии.

В Китае официально сообщили по состоянию на 5 февраля, что коронавирус унес жизни еще 74 человек. Таким образом, число жертв смертельной пневмонии нового типа достигло 564.

Как ранее сообщалось, эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си прогнозирует, что коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля. После этой даты показатели должны пойти на спад.

коронавирус китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы Новости Китая коронавирус в Украине коронавирус в России
Сейчас вы просматриваете новость «Китайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:57
Вирус в Китае парализовал производство iPhone
00:19
7 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День Григория Видео
06 февраля, четверг
23:53
"Крышует наркотики и проституцию": Чумак подает в суд на скандального Киву
23:50
Прически 2020 - самые модные прически на День святого Валентина фото Фото
23:39
Воскресить не смогли: в Китае госпиталь подтвердил смерть врача от коронавируса Видео
23:34
Китайский коронавирус убил 25 тысяч человек - СМИ
23:15
Не останавливаемся на светофорах: в Киеве появились новые дорожные знаки Видео
23:00
Элегантный бордовый маникюр 2020 – кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
22:58
"Плакал малыш и лаяли собаки": жена сотрудника 1+1 рассказала об обысках Видео
22:31
Жуткое ДТП на Донбассе: автобус с пассажирами перевернулся по пути в Крым Видео
22:20
Найгірша подруга финал: чем закончился сериал - объяснение концовки
22:15
В Китае умершему от коронавируса врачу снова запустили сердце – СМИ Видео
22:00
Эксперт оценил слухи о новом ударе США санкциями по Северному потоку-2
21:43
Продать собаку не выйдет: одиозный нардеп Брагар рассказал о своей кошке Видео
21:12
Нацгвардию обвинили в закупке МАЗов с российскими двигателями
21:03
Во время важного голосования в Раде нардеп "шпилил" на планшете - фото
21:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схватки Видео
20:45
Депутаты отложили голосование за открытие рынка земли
20:45
Найгірша подруга 7 и 8 серия смотреть онлайн 06-02-2020 Видео
20:44
Эксперт оценил голосование Сената США по импичменту Трампа
20:39
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
20:31
"Очень жаль": Зеленский рассказал про обыски на телеканале 1+1
20:07
В Харькове в троллейбусе мужчин избили до потери сознания Видео
20:05
Политолог в деталях рассказал о том, какие последствия будут у визита Помпео
19:57
Не дождетесь: Пристайко отреагировал на слухи о своей отставке
19:35
Арахамия рассказал, зачем нардепам от Слуги народа нужно лупить оппозиционеров
19:28
Угрозы Зеленскому: скандальная Федина "отморозилась" от допроса в ГБР
19:11
В Китае от коронавируса умер врач, первым предупредивший об опасности
18:30
В Украине запустили приложение Дія - как пользоваться и где скачать
18:26
Пассажирам застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера дают лед вместо воды Видео
18:23
"Нет возможности": Дубилет назвал новое количество украинцев
18:14
Какие сериалы на 1+1 смотреть весной 2020
17:37
БДСМ-разврат: вышло видео, как главный таможенник Нефедов зажег на порно-вечеринке Видео
17:35
Пенсия позже, налогов больше: в Раде высказались о будущем пенсионеров
17:05
Угрозы Зеленскому: скандальной Звиробий вручили подозрение
17:05
Содержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть Видео
16:59
Закон о ФОП: что пытались изменить в Раде
16:53
Не отпускай 2020: дата выхода, актеры и сюжет нового сериала 1+1 Видео
16:12
Александра Солдатова сделала заявление после неудачного суицида
16:00
Пленки Гончарука: Зеленский поспорил с нардепами от СН из-за обысков на 1+1
15:50
"Мы это сделаем": Зеленский рассказал о "выборах" в смартфоне
15:44
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни Фото
15:22
Новое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на воду
15:16
Стало известно, заразились ли украинцы вирусом из Китая на лайнере возле Японии
14:56
"Блеф батьки": эксперт объяснил, как Путин "стукнет по лысому черепу" Лукашенко
14:50
"Наплевали на Донбасс": Сивохо вызверился на нардепов из-за песний для ОРДЛО
14:34
"*банутость телеканала": на росТВ обвинили Трампа в распространении коронавируса Видео
14:33
Зеленский установил дедлайн нардепам по закону о земле - СМИ
14:11
Кровь в Раде: Тимошенко поплатилась за вандализм в президиуме
14:09
"Ветеран военной службы": в РФ признали предателей Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять