"Все намного хуже": количество заболевших коронавирусом в десять раз выше статистики

Коронавирус гораздо масштабнее поражает, чем утверждают официально / Reuters

Количество заболевших коронавирусом в Китае значительно превышает официальную статистику властей и составляет 150 тысяч человек, а погибло от заболевания свыше 25 тысяч пациентов.

Финансовый гигант Tencent случайно "слил" реальные данные о свирепствующем в Китае коронавирусе. Об этом сообщает старейшая тайваньская газета Taiwan news.

Она сообщает о 154 023 случаях инфекции и 24 589 смертях от коронавируса из Уханя.

1 февраля на одном из сайтов корпорации, где в реальном времени обновлялись данные о распространении эпидемии и жертвах в Ухане, количество подтвержденных заражений составило более 150 тысяч человек – почти в 10 раз больше официальных данных. Данные отличались от информации властей и по другим параметрам – количество вылеченных людей по данным Tencent было на 300 человек меньше, а смертей – 24589 вместо официальных 304.

Два графика Tencent

Читайте такжеПассажирам застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера дают лед вместо водыСледившие за графиками пользователи утверждают, что Tencent как минимум трижды "откатывал" обновлявшуюся информацию до цифр, указанных в официальных сводках. Предполагается, что у Tencent есть два набора данных: реальные данные и официальное очковтирательство.

Аргумент №1 : цифры Пекина не отражают реальных масштабов эпидемии, так как многие пациенты с коронавирусом не получают лечение и умирают вне больниц.

Аргумент №2 : присутствует нехватка тест-наборов, которая приводит к снижению числа диагностированных случаев инфекции и смерти.

Аргумент №3 : по слухам, врачам предписывается по возможности списывать смертность от коронавируса на другие причины, чтобы занизить масштабы.

Аргумент №4 : утечка Tencent удивительным образом совпадает с прогрессией математической модели, предложенной Университетом Гонконга. Тогда как официальные данные демонстрируют, что динамика ниже, чем та, что была у атипичной пневмонии SARS.

Аргумент №5 : однако меры, принимаемые Пекином, слишком радикальные для официальных цифр. На днях Китай ввел карантин в портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Карантинные мероприятия у побережья – крайне опасный знак, так как почти всю торговлю Китай проводит посредством портов. При этом экономика страны и так страдает: 3 февраля шанхайская биржа пережила "черный понедельник", акции компаний падали до 8 пунктов вниз.

Аргумент №6 : пользователи сети обнаружили, что уровень смертности в течение многих дней в процентах к инфицированным всегда составлял 3,1:

22 января - 17 смертей / 542 инфекции = 3,1 процента

23 января - 26 смертей / 830 инфекций = 3,1 процента

24 января - 41 смерть / 1287 инфекций = 3,1 процента

Однако позже данные поменялись: по версии расследователей, власти решили снизить официальный уровень до 2,1%. – и он сохраняется на этом уровне до сих пор.

Ранее стало известно, что умер китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался - от этого вируса. Он пытался предупредить коллег, но на него начали давить власти и требовать не "распространять лживые слухи".

Днем китайская пресса уже сообщала, что у врача остановилось сердце - но оказалось, что Ли Вэньляна удалось спасти, хотя он оставался в критическом состоянии.

В Китае официально сообщили по состоянию на 5 февраля, что коронавирус унес жизни еще 74 человек. Таким образом, число жертв смертельной пневмонии нового типа достигло 564.

Как ранее сообщалось, эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си прогнозирует, что коронавирус из Китая – вирус 2019-ncov – достигнет своего пика 21 февраля. После этой даты показатели должны пойти на спад.