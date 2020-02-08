В Тернополе оползень убил людей, опубликовано фото с места трагедии

В Тернополе произошел оползень, погибли двое мужчин / Скриншот с dsns.gov.ua

В Тернополе во время работ над реконструкцией напорного коллектора - рытья траншеи глубиной пять метров, произошел оползень, под землей оказались два человека.

Спасатели узнали об оползне в субботу, 8 февраля, в 01:50, а около 03:00 людей нашли - медики констатировали их смерть, сообщили ГСЧС.

В ведомстве добавили, что погибли мужчины, 1980 и 1983 года рождения.

"Как выяснилось позже, очевидцы сообщили спасателям о происшествии не сразу. Так что много драгоценных минут было потеряно", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС также сообщили, что для спасения людей, которые оказались под землей, привлекались 13 спасателей и три единицы спецтехники.

Убийственный оползень в Тернополе: фото с места происшествия

В Тернополе оползень убил людей, опубликованы фото с места трагедии / Скриншот с dsns.gov.ua

Напомним, в октябре 2019 года в городе Лохвица Полтавской области на ул. Свитанкова на территории частного домовладения были найдены мертвыми три человека. Спасатели считали, что люди могли погибнуть в результате несчастного случая во время очистки выгребной ямы.