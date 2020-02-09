Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло – СМИ

Лайнер Diamond Princess стоит на карантине у берегов Японии / скриншот

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус обнаружили уже у 70 человек. Это самый большой очаг инфекции за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что вирус из Китая, который получил новое название - NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), инфицировал 64 человека. Теперь же, по данным Bloomberg, еще шестеро пассажиров круизного лайнера заразились.

Как известно, на борту находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа. Среди них пока не обнаружили зараженных коронавирусом. Всего на борту Diamond Princess 2 666 пассажиров и тысяча членов экипажа.

Читайте такжеПассажирам застрявшего в Японии из-за коронавируса лайнера дают лед вместо водыТем временем россиянин Аркадий Булгатов, который также находится на лайнере, рассказал росСМИ о том, что происходит на судне. По его словам, все каюты изолированы, пассажирам выходить из них строго запрещено. Тем, у кого в каюте нет балкона и окон, разрешили прогуливаться по верхним палубам. Весь персонал Diamond Princess работает в масках и резиновых перчатках. Каждому пассажиру, помимо масок, выдали градусники и одноразовые перчатки.

Как сообщал Главред, по данным СМИ, ходят слухи, что уже есть одна смерть от китайского вируса на борту Diamond Princess.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 9 февраля, коронавирус убил уже 811 человек. В то же время число официально подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198.