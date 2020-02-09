В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом

МИД Украины подтвердил первый случай коронавируса у гражданина Украины / РБК-Украина

Информацию о том, что у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess, жутким коронавирусом нового типа заболел гражданин Украины, подтвердили в МИДе.

Как заявил в комментарии изданию УНН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, установлена личность заболевшего тяжким недугом украинца. Так, украинец находится на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, которое было под карантином в японском порту.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле Министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - сообщил Погорельцев.

Больному оказывается надлежащая медицинская помощь. По словам дипломата, украинец на данный момент "чувствует себя нормально".

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус.

Как ранее сообщал Главред, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус обнаружили уже у 70 человек. Один из украинцев ранее рассказал о ситуации на лайнере.

Коронавирус это

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом уже подтверждены в 23 странах.

Также напомним, лондонским ученым удалось спрогнозировать пик распространения китайского коронавируса. По их данным, эпидемия достигнет своей критической точки во второй половине февраля. Ученые смогли разработать математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда и начала распространяться эпидемия.