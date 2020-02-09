  1. Главная
  3. Украина

В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом

9 февраля 2020, 20:06

В МИДе Украины выяснили детали заражения коронавирусом первого украинца.

МИД Украины
МИД Украины подтвердил первый случай коронавируса у гражданина Украины / РБК-Украина

Информацию о том, что у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess, жутким коронавирусом нового типа заболел гражданин Украины, подтвердили в МИДе.

Как заявил в комментарии изданию УНН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, установлена личность заболевшего тяжким недугом украинца.  Так, украинец находится на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, которое было под карантином в японском порту.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле Министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - сообщил Погорельцев.

Больному оказывается надлежащая медицинская помощь. По словам дипломата, украинец на данный момент "чувствует себя нормально".

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус. 

Как ранее сообщал Главред, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, коронавирус обнаружили уже у 70 человек. Один из украинцев ранее рассказал о ситуации на лайнере.

Коронавирус это

Китайский коронавирус (2019-nCoV) — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Вызывает заболевания дыхательных путей.

Может вызывать острый респираторный синдром, тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо вакцины и методы профилактики.

Случаи заражения вирусом  уже подтверждены в 23 странах.

Также напомним, лондонским ученым удалось спрогнозировать пик распространения китайского коронавируса. По их данным, эпидемия достигнет своей критической точки во второй половине февраля. Ученые смогли разработать математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в провинции Хубэй и городе Ухань, откуда и начала распространяться эпидемия.

МИД лайнер коронавирус китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы коронавирус в Украине Новости Японии
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:07
Под Днепром запретили пить воду из-за яда в Каховском водохранилище
20:06
В МИД поведали о состоянии украинца, который заразился коронавирусом
20:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания Видео
19:41
Марихуана и грибок на стенах: экс-заключенный рассказал об "ужасах" Лукьяновского СИЗО
19:31
"Никому не говорил": известный композитор умер от рака
18:59
"Идеальные" звонки": Трамп объяснил увольнение эксперта по Украине Видео
18:48
"Наивная" идея": Джеки Чан объявил "жаркую войну" смертельному коронавирусу
18:47
Аграрная реформа: "слуга народа" шокировал ценой гектара земли Видео
18:30
Под Запорожьем трое детей утонули в ледяном пруду
18:25
"Концлагерь": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал об ужасах тайных тюрем
18:08
Баснословыне суммы: зам Рябошапки рассказал всю правду о зарплатах
18:04
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
18:00
Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля
17:50
В ВОЗ вдребезги разбили популярные мифы о вирусе из Китая: что не сможет защитить
17:36
Главарь боевиков рассказал, как уничтожили гостиницу Прага в Донецке
17:33
В Чехии перевернулся автобус с детьми - много пострадавших
17:11
На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ Видео
16:48
Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация
16:42
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
16:25
500 тысяч человек: ученые спрогнозировали пик распространения вируса из Китая
16:00
Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото Фото
15:56
В Москву на заработки: в России в жутком ДТП погибли украинцы
15:30
Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда Видео
15:24
"Позволяют себе угрозы": родные героев Небесной Сотни срочно обратились к Зеленскому
15:10
Мода 2020 – в моде умопомрачительные желтые пальто и яркая клетка фото
15:00
В Минобороны рассказали, когда отправят на ремонт разграбленные корабли Видео
14:58
Главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией
14:35
"Все ходы записаны": "няш-мяш" Поклонская решила доказать, что она украинка
14:26
Китайские фонари по цене испанских: в Киеве нашли "зраду" в освещении Мариинского парка
14:23
Первый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американец
14:04
Нефедов рассказал, кого хочет сажать за контрабанду
13:51
Коронавирус на лайнере в Гонконге: власти заявили о завершении карантина
13:39
Оторвало шасси: в РФ произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
13:27
"Менты о*уеют, боевик для лохов": новые детали захвата банды на Закарпатье Видео
13:21
"Драная клизма, изгаженная собаками": Путин снова стал посмешищем в Сети - фото
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
13:01
Кровавое убийство в оккупированном Крыму: мать зарезала 7-летнего сына
12:59
"Вернуть молодые годы": Валенса прошелся по требованию Польши о репарациях
12:45
Потрясающий бордовый маникюр 2020 – кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
12:33
Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло – СМИ
12:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
12:19
"Нельзя запрещать": заместитель Рябошапки отреагировал на обыски на 1+1 Видео
11:58
"В уретру проволоку от шампанского": экс-узник "ДНР" рассказала о жутких пытках
11:53
Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное
11:32
Захват заложников в Таиланде: появились подробности ликвидации стрелка Видео
11:10
"Перезанять и перебиться": политолог дал неутешительный прогноз на 2020-й
10:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
10:40
Край дна: киевский паб оскандалился из-за подыгрывания "Л/ДНР"
10:36
"Китайцы нас наё*ывают": уханьский смертоносный вирус переименовали
10:20
У Украины осталось не более 8 лет на выживание мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять