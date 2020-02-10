Коронавирус на лайнере Diamond Princess: стало известно о состоянии зараженного украинца

Украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере в Японии / Reuters

Гражданин Украины, который заразился смертельным вирусом из Китая на борту круизного лайнера Diamond Princess, чувствует себя хорошо и явных признаков пневмонии нового типа у него нет. Об этом сообщила консул посольства Украины в Японии.

Как сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, украинца сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптома у него нет", - цитирует консула УНН.

Она отметила, что дипломаты находятся в контакте со всеми гражданами Украины, которые есть на лайнере – их там 25 человек, все они являются членами экипажа.

По словам Радуцкого, дата возвращения украинцев с Diamond Princess на родину еще не определена, за ними установят медико-санитарное наблюдения.

Как сообщал Главред, 10 февраля стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили еще 60 новых случаев смертельной коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество пациентов с судна достигло 130.

Напомним, количество иностранцев, которые подхватили коронавирус нового типа, составило почти 30 человек. Известно, что новый вирус в Китае убил двух иностранцев, 22 человека проходят лечение, а троих - выписали.