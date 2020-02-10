Как карась в канализации: спасатели в Киеве достали из сливной ямы голого мужчину - видео 18+

Спасатели / УНИАН

В столице близ станции метро Лыбедская голого мужчину спасатели извлекли прямо из сливной ямы канализации

Соответствующее сообщение было опубликовано в паблике Киев Оперативный. По мнению спасателей, молодой мужчина явно находился под воздействием каких-то "странных препаратов".

В видеозаписи видно, как сразу после спасения он матерно ругается в адрес спасателей, оскорбляя их и уверяя - "у меня все классно".

"Спасатели быстро достали и увезли отогревать парня, потому что скорая что-то долго ехала", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в Киеве в одном из супермаркетов случилось чрезвычайное происшествие - обнаженный мужчина устроил забег возле прилавка с бананами.