"Угроза коронавируса": в киевском универе из-за китайца закрыли целый этаж

В киевском университете из-за китайца закрыли целый этаж / Скриншот с Nauchan news

В понедельник, 10 февраля, в Киеве в восьмом корпусе Национального авиационного университета стало плохо студенту из Китая.

Китайский студент на 11-м этаже потерял сознание на паре, сообщает Telegram-канал Nauchan news.

После инцидента декан распорядился полностью закрыть этаж из-за возможного нового китайского вируса - коронавирус, на месте происшествия работали медики, сообщает канал в Telegram Киев Сейчас.

Позже появилась информация, что китайцу стало плохо не из-за коронавируса.

В киевском университете из-за китайца закрыли целый этаж / Скриншот с Nauchan news

Напомним, новый вирус был зафиксирован в Китае, а потом попал в ряд других стран, в частности, в Российскую Федерацию. Вирус в Украине не зафиксирован, но его подхватил один наш соотечественник.