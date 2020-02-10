Коронавирус нашли у еще одного украинца

Новый вирус из Китая на лайнере Diamond Princess диагностирован у второго украинца / Reuters

Новый вирус, который бушует в Китае, - коронавирус нового типа, диагностирован у еще одного гражданина Украины.

Китайский вирус обнаружен у еще одного украинца на круизном лайнере Diamond Princess, рассказал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

По его словам, заболел наш соотечественник, который был членом экипажа лайнера.

"Министерство иностранных дел Японии в рабочем порядке подтверждает второй случай инфицирования гражданина Украины…", - сказал Погорельцев.

Напомним, коронавирус зафиксировали в Китае, а потом он попал в другие страны, в частности, в России.

Вирус также нашли на круизном лайнере Diamond Princess, он стоит на карантине возле берегов Японии. Ранее стало известно, что на лайнере новый вирус диагностировали у одного украинца. На территории украинского государства вирус не зафиксирован.