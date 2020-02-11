Эпидемия против мастурбации: людей на зараженном коронавирусом корабле побалуют порно

Лайнер Diamond Princess / Reuters

Популярный интернет-портал CamSoda решил в бесплатном доступе открыть доступ к видеочатам с порно тем пассажирам, которые находятся под карантином изз-за заражения китайским коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Fox News. По словам заместителя руководителя сайта Дэрена Паркера (Daryn Parker), такую акцию устроили, чтобы попытаться отвлечь пассажиров и членов экипажа от коронавируса и помочь им справиться со скукой.

Для того, чтобы получить доступ к бесплатному порно, пассажирам необходимо выслать сотрудникам CamSoda туристические документы по электронной почте. На данный момент руководство компании-судоперевозчика еще не давало ответа на предложение компании.

Напомним, ранее 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у побережья Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Оказалось, что инфекцию разносил 80-летний житель Гонконга. Известно, что на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем полусотни стран. Позднее в МИД Украины дали информацию о том, что на борту лайнера находятся 25 украинцев.

