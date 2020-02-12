  1. Главная
  3. Украина

"Закройте курву": в Сети обругали Федину за митинг у стен ГБР

12 февраля 2020, 12:05

Нардеп явилась в ГББ для вручения подозрения и устроила митинг.

Федина устроила митинг у стен ГБР / скриншот из видео

В среду, 12 февраля, скандальная народная избранница от партии Петра Порошенко София Федина пришла к ГБР, куда ее вызывали для вручения подозрения по делу об угрозах Владимиру Зеленскому.

Отметим, это уже второй допрос ДБР – от допроса, который был назначен на 6 февраля, депутат "отморозилась".

К слову, Федина у здания ГБР устроила митинг и во всеуслышание заявила, что не приходила на допрос 6 февраля, поскольку две недели болела фолликулярной ангиной.

При этом Федина громогласно заявила, что "потерпевший главнокомандующий" испугался разговора двух неизвестных ему женщин.

Также Федина уточнила, что повестка на работу ей пришла за полтора, а не три дня, а две другие повестки (по месту жительства и месту регистрации) она не видела. Свой вызов в ГБР она назвала политическим преследованием.

Добавим, что Федына пришла с группой поддержи в виде коллег из Европейской солидарности.

Отметим, в соцсетях митинг Федины не поняли.

"Не дякую, не підтримую. Не розумію поведінки . Об‘єднуйтеся,працюйте на державу. Навіть, якщо вам не подобається президент- ви депутат, не соромтесь перед усім світом. Працюйте, мітинги не найкраще, що треба Україні сьогодні", - считает Алла Мельничук.

"Устроили очередную показуху! Марусю пережили, Федину переживём. Дороги начинаем строить! Обмен пленными готовим! Укрзализныцю реанимировать собираемся. Государство в смартфоне ждём. Перепись сделали. Паспорта будем предлагать молодежи. Не мешайте! Либо обьединяйте народ, а лучше уходите в отставку. Ваше время доверия пролетело!", - высказалась Майя Кулакова-Витрак.

"Боже,храни Україну від знахабнілих,продажних людей. Софіє і всі разом взяті,а де ви були раніше? Чому мовчали! Ви зараз хочете бути героєм нашого часу. НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖА! Не займатеся підривною діяльністю. Але ж і ви ходили на 95 квартал,і розважалися. Тому що Порошенко гарно платив! Гарно граєш роль. Скільки тобі заплатив на даний час.???", - спросила Анна Яровик.

"Порохобки ганьба. Все одно нас больше мы за нормального розумного презедента. А вы. Позорите презедента. Нас бачать и чують. Не тилькы Украина. Як не встыдно??? На пороха. Надо было выступать. Ганьба!", - считает Валентина Боринская.

"Заберіть ту курву і закрийте вже нарешті", - возмутился Юрий Палийчук.

Читайте также"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" ЗвиробийНапомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.

Чуть позже Федина прокомментировала свои резонансные нападки на президента Владимира Зеленского.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. [...] Обидно, что услышали только форму, но не суть [...] А суть в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем более человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все "прилеты". Я хочу, чтобы он понял, какая это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. [...] Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила Федына в видеообращении на Facebook.

митинг угроза допрос ГБР новости Украины Зеленский новости София Федина
Сейчас вы просматриваете новость «"Закройте курву": в Сети обругали Федину за митинг у стен ГБР». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:28
В Украине появилось Долговое агентство: Гончарук озвучил причины
12:08
Samsung существенно снизила цены на смартфоны серии Galaxy S10
12:06
В Украину идет циклон Tomris: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
12:05
"Закройте курву": в Сети обругали Федину за митинг у стен ГБР Видео
11:58
Переименовали, Карл: под Одессой дали новое имя бюсту Маркса
11:52
Самая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать Видео
11:39
У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года
11:35
"Эмоции доминируют": Сытник упрекнул Авакова из-за поста про идиота
11:35
Мода 2020 – в моду входят яркие желтые пальто и цветные плащи фото Фото
11:12
Первый брифинг Ермака как главы Офиса президента - основные тезисы Видео
11:11
Киеву выгоднее демонтировать Шулявский мост и построить новую развязку - эксперт
11:07
Под стены Кабмина стянули сотни фур: в чем причина
11:05
Кейт Бекинсейл поиграла с киской новой игрушкой - видео Видео
10:56
"Россия - агрессор": в Меджлисе выступили против подачи воды в Крым
10:45
Почему Богдан проиграл мнение
10:42
В Украине готовят второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными
10:36
Боевика "ДНР" Черного Ленина задержали по запросу Украины - росСМИ
10:30
Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
10:25
Погода на сегодня: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:19
"Я уйду": Сытник озвучил условие своей отставки с поста главы НАБУ
09:57
"Варшава заигралась": в РФ "наехали" на Польшу из-за Второй мировой войны
09:56
"Продать нас за воду": Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме Видео
09:55
"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни
09:50
Зеленский медленно превращается в президента мнение
09:30
Одруження наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
09:29
Борьба за умы: Зеленский поручил открыть программу по привлечению молодежи ОРДЛО
09:23
На популярном курорте Украины - массовое отравление: 14 человек в больнице
09:03
Появились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалился
08:59
Отнюдь Беларусь: американский дипломат назвал новую цель Путина и Кремля
08:30
Три причины, почему Богдан ушел в отставку мнение
08:28
Стала известна зарплата генпрокурора Рябошапки
08:07
Секс-скандал в РФ: учительницу заподозрили в интиме с 15-летним учеником - видео 18+
07:56
Гороскоп на 12 февраля всех знаков Зодиака: любовная головоломка и амуры на работе Видео
07:33
Почему снова дорожает ремонт Шулявского моста мнение
07:27
Пресс-службу нового главы ОП возглавила экс-шеф-редактор L’Officiel Online
07:03
Число жертв коронавируса снова возросло: свежие данные
06:55
Самая красивая украинка снялась топлес - фото
06:41
Уснул и проблемы притянул: почему нельзя спать в украшениях
06:16
"Крокодил челюстей не разжимает": политолог высказался о возвращении Крыма
05:55
Что подарить каждому знаку Зодиака
05:30
Эксперт показала упражнения для женщин 40 лет дома - фото
05:04
Самые модные стрижки 2020 для женщин 40+, которые отлично молодят фото Фото
04:27
Можно заработать инфаркт: врач рассказала об опасности популярных препаратов
03:52
"Полный коллапс": украинцев предупредили об отключении отопления и электроэнергии
03:01
Кончайте, девочки: как добиваться женского оргазма и причем тут точка G
02:22
"Богдан "подсел" на политику, как на наркотик": политолог оценил назначение Ермака
01:39
Экономист озвучил радикальный метод защиты от российской агрессии
01:30
"Сдача на сквиртолога": Руки-базуки снялся в порно видео
01:30
На Донбассе уничтожил себя шпион "ДНР"
00:56
Вот вам хрены: в Москве прикатили к польскому посольству полную тачку фаллоимитаторов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять