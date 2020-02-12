"Все легализовать": Арахамия разоткровенничался о визитах на эротические шоу

Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал скандал с главой таможенной службы Максимом Нефедовым. По его словам, в участии в разных "эротических представлениях" нет ничего плохого.

"Бывал. В разных местах и разных странах. Я молодой человек, хоть и семейный. Я был в Лас-Вегасе, там много таких шоу. Знаете, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Я что, ханжа, что ли?" – рассказал Арахамия в интервью Стране.

При этом он заявил, что у него либеральные взгляды и в эротике нет ничего плохого.

"А что в этом такого? Разве эротика – это плохо? У меня либеральные взгляды. Я вообще за то, чтобы это все легализировать. Нефедов молодой парень, и что он делал в том клубе – это его личная ситуация с женой. Если бы это было в рабочее время и за государственные деньги – другое дело", - подчеркнул глава фракции.

Также он указал, что главным вопросом является, прошли ли аксессуары растаможку.

"Если ванная, ремни, свечи были завезены не контрабандным способом – вопросов нет. А девушки, насколько я понял, это просто пиджейки в клубе, это же законная работа, ничего такого в этом нет. Это же не проституция", – в шутку отметил политик.

Как ранее сообщал Главред, глава Таможенной службы Максим Нефедов провел интересный вечер на закрытой вечеринке в столичном клубе Queen, который славится дорогими развлечениями для взрослых.