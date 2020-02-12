Укрпочта пошла на крайние меры из-за опасного коронавируса

Укрпочта не будет принимать посылки из Китая / ZN.UA

С конца декабря 2019 года в Китае свирепствует жуткий коронавирус нового типа. Из-за того, что большинство авиакомпаний заявили о сокращении рейсов из Китая, Укрпочта была вынуждена принять решение об отказе принимать посылки из этой страны.

Как пишет сайт компании, посылки из Китая не будут приниматься с 12 февраля. Также там подчеркнули, что никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на перевозку почты из Китая не существует.

Также отметили, что на данный момент не зафиксировано доказательств о распространении вируса через товары, поэтому люди, которые получают посылки из Китая, не находятся в зоне риска.

"Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – сообщили в "Укрпочте".

Коронавирус в мире



Ранее Главред писал, что по состоянию на 12 февраля число жертв коронавируса на материковом Китае достигло 1113 человек – таким образом за день количество погибших увеличилось на 97 человек. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на конец вторника, 11 февраля. В эпицентре вспышки, провинции Хубэй, зафиксировали 94 смертельных случая, в столице провинции – городе Ухань – погибли 72 человека, передает Reuters.

Также напомним, власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом 2019-nCoV, которому ранее присвоили новое название.

Согласно новой методике, если у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, то его не считают инфицированным, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая, сообщает DW со ссылкой на dpa. При этом китайские власти не удосужились растолковать, чем вызван такой шаг.