В Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса

Украине следует быть готовой в коронавирусу / Фото Reuters

На территории Украины существуют всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций, поэтому правительству следует быть готовым к неконтролируемому распространению китайского коронавируса.

"Сеть лабораторий необходимо развивать. Но, к сожалению, в стране не те возможности, чтобы позволить строить их в каждой области. Поэтому, есть смысл создать региональные лаборатории, например, в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе. Оборудовать их полностью тем, что необходимо", - сказал на пресс-конференции в Киеве экс-директор лаборатории Одесского противочумного института Сергей Поздняков.

На мероприятии заявили, что Государственная санэпидемслужба в Украине не работает, и в целом эпидемзащита находится в плохом состоянии. По словам экспертов, во время пандемии или эпидемии необходимы четкие централизованные действия, а в украинской медицине все специалисты подотчетны различным ведомствам. При этом в каждой области существуют свои особенности, а недавно созданный Центр общественного здоровья только начинает работу.

"Нация должна понимать, что есть партнеры надправительственные как ВОЗ, а есть местная подготовка национальная и она должна быть на наивысшем уровне. В США, например, CDC, уже две недели назад заявила, что рассматривает коронавирус как пандемию, которая уже началась", - сказал в рамках брифинга инфекционист Вадим Аристов.

По словам экспертов, в данной ситуации правительству следует больше внимания уделять рекомендациям медиков.