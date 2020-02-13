Нардеп из Слуги народа назвала коронавирус маркетинговым ходом - видео

Ольга Смаглюк-Василевская / УНИАН

Нардеп из фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк утверждает, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход.

"Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", - заявила народная избранница в эфире украинского ТВ.

Сама нардеп (ради вящей страховки) уже запаслась десятком специальных респираторов.

"Я принадлежу во второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен", - рассказала она.

До этого Василевская-Смаглюк ознакомилась с интервью министра охраны здоровья Украины Зоряны Скалецкой. Та утверждала, что всем украинским больницам самостоятельно припасти нужные средства защиты на случай появления коронавируса в стране.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет" – подытожила нардеп.

Напомним, ранее китайские медики рассказали, каким именно путем чаще всего передается коронавирус COVID-19. До этого сообщалось о том, что руководство госкомпании Укрпочта было вынуждена принять решение - с 12 февраля из-за эпидемии коронавируса посылки из Китая не будут приниматься в Украине.