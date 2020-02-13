"Строгая учительница": в Луцке салон массажа предоставляет интимные услуги

В Луцке предлагали расширить ассортимент услуг массажа / Фото pixabay.com

В центре Луцка функционирует салон массажа, который специализируется на предоставлении интимных услуг клиентам по предварительной записи. Об этом узнали местные журналисты и наведались на курс массажа с камерами.

Как говорится в сюжете ТСН, девушки, увидев съемку, выбежали из помещения буквально в халатах.

"Мы работаем, а вы наслаждаетесь", - гласит надпись на фасаде здания, где предлагают устуги массажа и салона красоты. Но на сайте можно увидеть совершенно иной прайс, где можно записаться на услуги интимного характера, причет и на ролевые игры в стиле "клубничка" или "строгая учительница". Всего салон предоставляет десятки различных услуг по интимному массажу и, судя по всему, пользуется спросом.

Журналисты вызвали полицию, салон временно закрыли, однако на сайте по-прежнему можно без проблем записаться на курс эротического массажа. В полиции открыли производство, однако журналисты узнали, что ранее салон уже попала в поле зрения правоохранителей. Тогда доказательства собрать так и не смогли и дело было закрыто.

Как известно, Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Напомним, Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.

Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.