Танцы и разврат: в известном дворце Львова откроют стрип-клуб

Часть замка Потоцких во Львове сдадут в аренду / Фото BlogTravel

Часть известного памятника архитектуры - замка Потоцких во Львове решили отдать в аренду на целых три года владельцам нескольких ночных клубов и стрип-баров.

Как пишет Zaxid.net, конкурс по аренде части дворца Потоцких прошел с нарушениями, а размытая формулировка в условиях использования "проведение культурно-массовых мероприятий" позволяет превратить арендованное пространство на ночной клуб или ресторан.

Возможности открытия ресторана допустил и директор дворца Юрий Визняк.

"Основное – это художественное направление. Если там будет кофе – мы не возражаем, но это будет означать, что там так же будут выставляться и картины, и скульптуры. У нас будет много мероприятий и мы не против, если нас будут обеспечивать фуршетами", – сказал он в комментарии.

По его словам, арендаторы намерены застеклить все арки, а свободный вход будет возможен только с одной стороны. Юрист компании-арендатора отметил, что пока не определено окончательное использование площадки, но там точно будут проводиться "художественные выставки и другие культурные события".

В то же время на информацию СМИ отреагировали организаторы Форума издателей, который ежегодно проходит на территории здания. Они заметили, что, в случае размещения арендаторов у входа во Дворец, они не смогут обеспечить безопасность посетителей, а вход гостей через главные ворота станет невозможным.

Ранее Главред писал, что во Львове случилось частичное обрушение в неэксплуатируемой части трехтажного жилого дома. По словам спасателей, в результате инцидента были разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие.Жертвы и пострадавшие отсутствуют. В городской администрации Львове сейчас решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

Также напомним, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области обрушилась половина неработающего дворца культуры "Коксохимик", пострадал один человек.

"…по ул. Вадима Гурова, 19 в неэксплуатируемом трехэтажном здании дворца культуры "Коксохимик" произошло разрушение перекрытия между третьим этажом и кровлей на площади около 1 тысячи м кв. (общая площадь 2 тысячи м кв.)…", — отметили в ГСЧС.