В Херсонской ОГА службу счастья возглавила продавец с интересной биографией: пикантные фото

Весна Карпук / Фото: khoda.gov.ua

В Херсонской областной госадминистрации приняли решение создать весьма необычное ведомство - Службу счастья и улучшения качества жизни.

Как сообщается на сайте администрации, новую структуру возглавила 32-летняя Весна Карпук (Мартынова).

Глава Херсонской ОГА подписал решение о назначении 7 февраля, а к исполнению обязанностей Карпук приступила 10 февраля.

Уточняется, что чиновница родилась и выросла в Херсоне, получила в местном университете два высших образования – экономическое и филологическое. В течение семи лет она работала директором сети магазинов брендовой одежды Pull and Bear. Известно, что Карпук воспитывает сына.

Во время отбора на данную должность условием было социологическое образование. У Карпук оно отсутствует, однако в соцсети она указала, что отбор прошла честно и на общих основаниях.

"Весну Карпук в СМИ называли победительницей еще до окончания конкурса. Из опыта работы у нее — руководство магазином модной одежды на Фабрике и 4 месяца работы в автосалоне. Нет у нее и образования по направлению Социология, как того требовали условия конкурса. Но есть знание английского языка и экономическое образование", - пишет местное издание Мост.

Карпук активно ведет свои страницы в соцсетях и охотно публикует там откровенные фото, в том числе в нижнем белье и в купальниках.

Как ранее сообщалось, в начале января во время отдыха президента Владимира Зеленского в Омане в эту страну в эти же дни прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а затем украинский лидер улетел в Киев на его чартерном самолете Bombardier Global Express 6000.