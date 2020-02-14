Доставка посылок AliExpress: в Новой Почте пожаловались на коронавирус

Доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться / novaposhta.ub.ua

В компании Новая Почта Интернешнл рассказали о том, что не планируют приостанавливать доставку отправлений в/из Китая, однако доставка отправлений из Украины в Китай может задерживаться по вине китайской стороны.

"Что касается посылок из Китая, то они доставляются в обычном режиме. Для этого клиентам при заказе с Aliexpress необходимо указать сервис доставки Aliexpress Standard Shipping и выбрать ближайшее отделение Новой Почты из перечня доступных", - цитирует сообщение пресс-службы компании Интерфакс-Украина.

В Новой Почте подчеркнули, что локальная доставка в пределах Китая может происходить с задержками из-за ограничений работы китайских компаний в связи с коронавирусом.

Читайте такжеПосылки AliExpress с коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чего опасаться

"Также известно, что из-за ситуации с коронавирусом некоторые поставщики отгружают товары с задержками. Поэтому пока сложно проанализировать, как повлиял коронавирус на объемы посылок из Китая", - добавили в Новой Почте.

Напомним, ранее в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpress из Китая.