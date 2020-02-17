"Когда будут фотографии з Волочковой": Богдан потроллил Сеть фото с Сейшел и получил на орехи

Судя по всему, Андрей Богдан чувствует себя просто превосходно после увольнения из Офиса президента.
Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского уехал в отпуск на Сейшельские острова и не преминул потроллить украинцев.
Богдан выложил на свою страницу в соцсети Facebook фото, на котором он позирует на фоне лазурного океана в футболке, цветастых шортах и в тапках.
"Друзья, очень скучаю за Вами. Не сплю и не ем)))) Верю, скоро все вы будете заниматься те, что нравится. Понимаю - вам не легко, денег нет. Но Вы держитесь!", - подписал он снимок.
Пользователи соцсети начали троллить Богдана в ответ.
"Пан Богдан и пан Андрей - когда будут фотографии с Волочковой?", Красавчик! Главное, прошу - не заплывай за буйки!", "Шапочку надень - иначе голову напечет", "А ми тут собак продаем", "Ну там и оставайся", - позубоскалили они.
Напомним, указ об отставке Андрея Богдана с поста главы Офиса президента был опубликован в минувший вторник - 11 февраля. Вместо него руководить президентской канцелярией Зеленским был назначен Андрей Ермак.