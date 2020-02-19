Полное падение нравов: во Львове в ТЦ внезапно включили порно

Порно во львовском торговом центре / скриншот из видео

Во Львове в торговый центр Вернисаж Lviv Mall в вечернее время на рекламном мониторе прямо над входными дверьми включили порно.

Изначальный видеоролик с записью инцидента опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Как позднее выяснил портал ZAXID, в администрации ТЦ уже заявили о том, что обратятся в полицию по поводу вмешательства злоумышленников. Всего порно показывали меньше минуты.

"Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо", – рассказала администатор Ульяна Недилько.

Напомним, ранее в Днепре в торгово-развлекательном центре "Мост-сити" неизвестные взломали автомат, предназначенный для печати фото из соцсетей. И немедленно начали показывать порно.