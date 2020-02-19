"Реакция как у Порошенко": донетчанка назвала Зеленского предателем, а он промолчал - видео

Зеленского в Борисполе назвали предателем / скриншот из видео

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения, неизвестная женщина назвала его "предателем" и спросила, почему на фронте погибают люди.

"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте! Я — ваш народ! Я — жительница Донецка! Вам рассказать что на шахтах делается?", - кричала женщина.

Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенной больницы.

Отметим, в комментариях под видео украинцы негодуют из-за реакции президента.

"Он носит только бронежилет? Или комбинацию из бронежилета и памперсов?", - пишет пользователь Сети.

"Эх, Вова, где же реакция на голос народа. Да, правильно сказано - предал ты нас всех украинцев, не только жителей Донбасса. Ты в больнице, пусть тебе уши прочистят", - добавил другой пользователь Сети.

"Правильно сказала женщина, 100 % правда !", - убеждена Людмила Розенталь.

"Разве не видно что его ни чуть не тронули слова той несчастной женщины президенту наплевать на народ", - пишет Сергей Зайцев.

"А чо она такой вопрос не задавала козалупу Турчинову и Потрошенке?", - спросил Дмитрий Жихарев.

"До тех пор пока не посадят вора порошенко и его соратников в конче заспе - до тех пор и будут проблемы в стране. Садите пан президент, хватит обещать, пора действовать", - добавил еще один пользователь Сети.

"Реакция как у Порошенко, тот тоже отитом болел", - убежден Андрей Булгаков.

Напомним, ранее сообщалось, в среду, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Борисполь и опять поговорил со скандальным секретарем местного горсовета, "разбойником" Ярославом Годунком, которого прошлым летом он выгнал из совещания.

Отметим, Зеленский общался с журналистами и медиками возле местной районной больницы.

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю… Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой... Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся", – сказал Годунок.