В Слуге народа рассказали о судьбе заразившихся коронавирусом украинцев на Diamond Princess

Diamond Princess / Reuters

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Михаил Радуцкий рассказал о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцах на лайнере Diamond Princess. По его словам, двое граждан Украины уже выздоровели.

"...Как (какая ситуация, - ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не аплодировали (не уведомило, - ред.), что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то за это мы забываем", - заявил Радуцкий.

Напомним, что круизный лайнер Diamond Princess пришвартован на карантин близ берегов Японии с 4 февраля 2020 года. Японский Минздрав принял такое решение после того, как у одного из пассажиров на корабле подтвердили коронавирус 2019-nCoV. Всего на судне сейчас находятся 3 700 человек из 56 стран, их них 25 украинцев.

Как ранее сообщал Главред, стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.