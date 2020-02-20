Радуцкий соврал о выздоровлении украинцев на лайнере от коронавируса

Радуцкий по неизвестной причине соврал о коронавирусе на фоне всеобщей паники / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на лайнере Diamond Princess от коронавируса выздоровели двое украинцев. Однако позже стало известно, что данная информация не соответствует действительности.

Как сообщает Украинская правда, слова политика категорически опроверг директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По словам дипломата, озвученная Радуцким информация однозначно не может быть достоверной, поскольку подхватившие недуг украинцы еще не проходили специальные тесты на наличие коронавируса в организме после определенного этапа лечения.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцы будут выписаны после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", — сказал Погорельцев.

Как ранее сообщалось, Радуцкий заявил, что на круизном лайнере Diamond Princess выздоровели 15% человек, среди которых двое граждан Украины.

Напомним, стало известно о первых жертвах китайского коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.