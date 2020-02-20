Спит обнаженным и целуется с мужчиной: в Сети всплыли фото нового замглавы Фонда госимущества

Чиновник оказался в эпицентре внимания после обнародования домашнего архива / Фото: Facebook/Леонид Антоненко

Фотографии из домашнего архива нового первого заместителя главы Фонда государственного имущества и депутата Киевского городского совета от Самопомощи Леонида Антоненко произвели настоящий фурор в обществе.

Не успел указ о назначении появится на официальном сайте ФГИ, как в Сети начали распространять его обнаженные фото, а также снимки с якобы секс-партнером.

"Леонид Антоненко имеет 16 лет управленческого опыта. Является соавтором ряда законов, в частности об аренде и приватизации государственного и коммунального имущества; управления объектами государственной собственности; корпоративных сделок; защиты прав инвесторов; корпоративного управления. Благодаря профессиональным знаниям и активной общественной деятельности входил в состав рабочих групп, которые инициировали и внедрили ряд реформ, а именно: реализацию системы электронных закупок "Prozorro.Продажи для приватизации коммунального имущества"; разработка системы "VlasCom" - онлайн платформы администрирования арендных отношений в городе Киеве; создание независимых и профессиональных наблюдательных советов при коммунальных предприятиях", - говорится в сообщении на сайте ФГИ.

Антоненко окончил Одесскую юридическую академию, по профессии он юрист. После избрания в Киевсовет возглавлял комиссию по вопросам собственности, а ранее работал директором департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины. Участвовал в конкурсе на главу Нацполиции, но потерпел поражение. Также рассматривался в качестве кандидата на должность члена Антимонопольного комитета Украины.

Откровенные фото Антоненко в Сети появились давно, однако, после его назначения на высокую должность в Фонд госимущества, обсуждение вспыхнуло с новой силой.

Известно, что Антоненко не женат, у него нет детей. Судя по снимкам, его сексуальным партнером является сотрудник компании Dragon Capital Владислав Варченко. У пары есть много совместных фото, в том числе в быту, напрмер, во время приготовления ужина. Также мужчины фотографировали друг друга в кровати, на нудистском пляже, во время совестного отпуска в Израиле. При этом Антоненко активно ведет свою страницу в Facebook, где никогда не упоминал о Варченко. Также всплывала в Сети переписка влюбленных, где они называют друг друга по прозвищам: Хрума - это Варченко, а Чуба - Антоненко.

/ Фото: открытые источники

/ Фото: открытые источники

/ Фото: открытые источники

Фото: открытые источники

Как отмечается на сайте НАПК, в декларации чиновника за 2018 год указано наличие трех квартир в Киеве, есть автомобиль Range Rover 2013 года выпуска стоимостью на момент покупки в 1,8 млн. грн. От предпринимательства Антоненко получил почти три миллиона гривен дохода. Также у него имеется счет в банке с суммами в различной валюте: 156 000 гривен, €8000, $73 150 и 7500 канадских долларов. При этом наличными он задекларировал $155 000, а $275 000 одолжил третьим лицам.

Напомним, секс-скандал с заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграций Александрой Клитиной получил продолжение. Так, девушку уволили с занимаемой должности.

Как ранее сообщал Главред, Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель. После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя. В свою очередь, девушка обвинила своих недоброжелателей в черном пиаре.