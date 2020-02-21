В Новых Санжарах сотни детей не вышли на учебу из-за ситуации с коронавирусом

Школа в Новых Санжарах недосчиталась сотен учеников / УНИАН

В пятницу, 21 февраля, не вышли на учебу сотни детей в школе в Новых Санжарах из-за госпитализации в местной Медцентре эвакуированных из Китая из-за короновируса.

С таким заявлением выступил директор единственной общеобразовательной школы в Новых Санжарах Николай Решетило, сообщает kolo.news. По его словам родители отказались отпускать детей из-за сложившейся в поселке ситуации.

"Сегодня из 900 школьников на обучение не пришло почти 400. На такую ​​посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей телефону известить родителей, безопасности детей ничего не угрожает", - заявил Решетило.

Директор также рассказал - в попытке исправления сложившейся ситуации в понедельник, 24 февраля, проведут родительское собрание, чтобы объяснить родителям - ситуация с эвакуированными из Китая людьми находится под полным контролем.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, жители Новых Санжаров выступили против размещения в местном госпитале МВД эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Они мотивируют свои протесты тем, что якобы в Украину могли эвакуировать зараженных смертельным коронавирусом людей.

Позднее глава Минздрава Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам в карантине и провести вместе с ними две недели.

Но уже днем 21 фревла начальник медицинского центра Новые Санжары Александр Блинов сообщил, что чиновница досрочно уехала. Ближе к вечеру Скалецкая опровергла эту информацию через свою Facebook-страницу.