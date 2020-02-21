"Страшный вирус ненависти": Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к жителям страны после ситуации, сложившейся вокруг эвакуации граждан из Китая, охваченного эпидемией коронавируса.

"В следующие две недели мы с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус — это вирус ненависти", — заявил глава страны.

Кроме того, он отметил, что люди, раздувавшие в Украине панику, обязаны понести наказание.

"Нужно ответить на жизненно-важный вопрос: мы или нас нет, мы толпу или сплоченный народ, мы стадо или мы – нация?", - подытожил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что события, подобные произошедшим в Новых Санжарах (массовые протесты и стычки с полицией из-за прибытия эвакуированных из Китая украинцев) не должны происходить в стране, которая является частью Европы.



