Подозрение на коронавирус в поезде Киев-Москва: стало известно о состоянии украинцев

Китаянку с повышенной температурой обнаружили на станции Суземка в Брянской области / УНИАН

В российском Брянске госпитализированы пятеро граждан Украины, находившихся в одном вагоне поезда Киев -Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус, который убил еще 109 человек в Китае.

Состояние украинцев (двух мужчин и трех женщин) нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования - в работе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне находятся еще 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Они обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании.

Как сообщал Главред, 21 февраля в России с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая с подозрением на опасный коронавирус COVID-19. В рамках санитарно-карантинного контроля у нее обнаружили повышение температуры тела до 38,1 градуса С. Женщина госпитализирована в областную инфекционную больницу Брянска.

В МОЗ Украины сообщили, что китаянка в период с 16 по 20 февраля участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице Украина в Киеве.

По состоянию на 21 февраля ее самочувствие нормальное, результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные.