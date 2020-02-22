"Долбо*б, коронавирус в голову ударил": фото читающего стоя на руках Малюськи разозлило Сеть

Денис Малюська / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська после публикации фото, где он взгромоздился на стол вместе с ногами, сделал новый провокационный снимок.

На сей раз глава Минюста оставил в покое стол, но сфотографировался стоящим на руках.

В то же время перед Малюськой стоит раскрытая книга, а удерживает равновесие он упираясь ногами об стену.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - написал Малюська в подписи к фото.

Малюська / Фейсбук Д.Малюськи

Отметим, что пользователи критически оценили новое фото главы Минюста:

"Хотілося б побачити процес перегортання сторінки", "В прыжке ))) желательно видео!", "Гарне фото, багато чого пояснює", "Уряд Дебілів ввійде в історію", "Когда Дэнчик ты уже работать начнёшь , а не хернёй страдать?", "Придет нормальная не импотентная власть в стране, все соросята и слуги будете перед следователем "звітувати"...", "Таблетки снова забыл принять", "В этой стране нормальные люди кончились?", "Він якийсь йобнутий", "Коронавирус в голову ударил", "На всю голову волшебный", "Уряд дебілів :( Таке враження, що у вас там флешмоб "Хто ляпне більше фігню!" Господи, за що Україні такі керівники?!", "Пахати треба на такій посаді, а не х*рнею страждати", "У меня только один вопрос......Неужели ему никто не может подсказать, что он выглядит как дол.....б?", "Эпическое фото, особенно в сочетании с информацией в профиле - Министерство юстиции))) спасибо, поржала", "Ботинки забыл снять! На стене чёрные следы останутся!", "Там за вами выехали, спрашивают какой у вас размер? Белый халат выбирают", "Срочно санитаров вызывайте этому пациенту", "Дебил на дебиле! просвета не видать...", - комментируют фото Малюськи в Facebook.

Напомним, ранее Малюська опубликовал на своей странице в Facebook фото собственной руки, торчащей из-под стола.