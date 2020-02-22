Первая "жертва" коронавируса: Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая

Игорь Сопель / Фейсбук И.Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.

Напомним, в Украине началась настоящая паника после того, как стало известно о том, что эвакуированные из Китая украинцы будут находиться на карантине в одном из медицинских учреждений.

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После сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий Медоборы эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Кроме того, в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.

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20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло.