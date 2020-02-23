"Если закончат жрать крыс и летучих мышей": Комаровский назвал сроки прекращения коронавируса

Комаровский считает, что жители Китая способны блокировать заболевание / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский во время визита в Новые Санжары, куда эвакуировали украинцев из охваченного коронавирусом Уханя, заявил, что в скором времени распространение заболевания может пойти на спад.

В YouTube он опубликовал видео, в котором утверждает, что для прекращения распространения данного вируса следует "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".

По словам Комаровского, для всех вирусных заболеваний характерна сезонность, поэтому с наступлением весны распространение коронавируса по планете снизиться, а затем он исчезнет совсем.

"Как только придет тепло, откроются форточки, начнется интенсивный воздухообмен, проветривание, во всем мире мы про коронавирус забудем", — заверил он.

Доктор подчеркнул, что жителям Китая необходимо изменить ряд своих привычек, чтобы обезопасить себя и жителей других стран от опасного заболевания.

"Поскольку этот вирус, он может размножаться только в организме человека, если люди не будут — в Китае уже закончат на этом жрать крыс и там мышей летучих, то, скорее всего, это закончится так же, как перед этим была болезнь, которая называлась SARS. Это тоже от летучих мышей", — добавил Комаровский.

Напомним, одной из эвакуированных из Уханя иностранок в Новых Санжарах понадобилась помощь медиков. У женщины разболелся живот.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у одного из водителей автобуса, перевозивших эвакуированных из Уханя, поднялась температура.