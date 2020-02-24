УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине

24 февраля 2020, 07:52

Премьер-министр призвал украинцев не паниковать и не вестись на провокации.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук успокоил украинцев / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алесей Гончарук.

Глава Кабмина отчитался о состоянии эвакуированных из китайского Уханя украинцев, которые находятся в санатории в Новых Санжарах.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - написал Гончарук в Facebook.

По его словам, Украина каждый день контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Кроме того, осуществляется дополнительная проверка рейсов из стран с рисками заражения китайским коронавирусом – в украинских аэропортах проверяют температуру тела пассажиров.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - резюмировал премьер-министр Украины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала все детали проживания в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. 

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии. 

Читайте такжеКоронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитнаМестные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костре и строили баррикаду. В одном из автобусов разбили стекло. В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста.

Эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. 

 

Алексей Гончарук коронавирус ВОЗ Новые Санжары новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:41
Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита
08:40
Чтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30% мнение
08:26
"Русские в Лондоне": парень, похожий на сына Порошенко, угодил в скандал Видео
07:52
Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине
07:36
Коронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна мнение
07:27
Оккупанты "отметили" 23 февраля обстрелом мирных жителей Донбасса
06:59
Ночью жителей столичной Троещины разбудил мощный взрыв: что случилось Видео
06:55
Почему "ватники" и "вышиватники" никогда не поймут друг друга мнение
06:33
Голая невеста Виктора Павлика показала юную грудь и высказалась о женихе
06:33
На Чичерину за дружбу с "ДНР" повесили орден
06:12
Ламинирование волос – сколько держится эффект, плюсы и минусы процедуры
05:48
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
05:27
Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям
04:59
Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото Фото
04:29
Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах Видео
03:58
Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю Видео
03:30
"Расстрел на месте": экс-министр обороны оценил поставки бракованной техники на передовую
03:01
В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина
02:38
На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов
02:36
В Минздраве назвали переносчика коронавируса и дали рекомендации украинцам
02:10
"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения Видео
01:41
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
01:20
Диетологи рассказали о провоцирующих бессонницу продуктах
01:15
Самолет ВВС США: чиновник Путина обосрался с поздравлением к советскому празднику
00:56
Эксперты прогнозируют рост цен на сахар
00:49
"Хорватский сценарий": эксперт объяснил, что не так с планом по Донбассу
00:30
Массовая драка в центре Львова: молодчики "отметелили" полицейских
00:19
24 февраля – какой сегодня праздник: Масленица 2020 – как отмечать Видео
23 февраля, воскресенье
23:59
"Если закончат жрать крыс и летучих мышей": Комаровский назвал сроки прекращения коронавируса Видео
23:37
Под Черкассами распустились тысячи подснежников: потрясающие фото Фото
23:13
В Новые Санжары для эвакуированных запретили передавать продукты Видео
23:08
"Воздействие стресса": в МВФ предупредили о серьезных последствиях коронавируса
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
22:42
Украинская комедия об АТО Наши котики провалилась в прокате
22:17
На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста
21:47
"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах Видео
21:42
На Москву: Укрзализныця назвала самые прибыльные рейсы за год
21:11
"Ругался матом": в Новых Санжарах протестовал военный преступник
20:39
Осиротели трое детей: под Кировоградом погиб известный волонтер
20:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
20:14
Что написано пером: Йованович издаст книгу воспоминаний об Украине
19:45
Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной
19:20
Коронавирус в Украине: в МОЗ сделали важное заявление
19:08
"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песни Видео
18:36
В Дании умер создатель легендарного Lego-человечка
17:36
Карпаты засыпало снегом: высота покрова зашкаливает Видео
17:30
Продление срока обсервации для эвакуированных из Китая: в МОЗ назвали условия
17:30
Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет
17:00
Весенний маникюр 2020 – желтый маникюр с хищным принтом и матовые ногти: фото Фото
16:52
Люди в защитных костюмах: появилось видео доставки еды в Новые Санжары Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять