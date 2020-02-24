Гончарук отчитался о ситуации с коронавирусом в Украине

Алексей Гончарук успокоил украинцев / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Украинское правительство максимально мобилизировано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Кроме того, работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию в Украине относительно возможных случаев обнаружения случаев вируса из Китая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алесей Гончарук.

Глава Кабмина отчитался о состоянии эвакуированных из китайского Уханя украинцев, которые находятся в санатории в Новых Санжарах.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - написал Гончарук в Facebook.

По его словам, Украина каждый день контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Кроме того, осуществляется дополнительная проверка рейсов из стран с рисками заражения китайским коронавирусом – в украинских аэропортах проверяют температуру тела пассажиров.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - резюмировал премьер-министр Украины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала все детали проживания в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

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Эвакуированные из Китая в течение 14 дней будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.