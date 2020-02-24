Эксперт рассказал, чем грозит коронавирус заробитчанам и экономике Украины

Коронавирус. Иллюстративное фото / Pixaby

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду рассказал о том, как эпидемия китайского коронавируса может повлиять на экономику Украины - в первую очередь через удар по украинским заробитчанам.

"Италия – это туристическая страна, куда приезжает много людей, в том числе, и из Китая. Сейчас население Италии около 60 миллионов человек, и на всех этих людей было зафиксировано только 5 смертельных случаев, процент вылечившихся растет. Так что прежде чем говорить о том, вызовет ли это какие-то глобальные проблемы у нас, то надо смотреть сначала на то, как там будет развиваться ситуация. Если там также, как в Китае, будут блокироваться города, то лишь тогда это вызовет дополнительный кризис и усилит панику внутри страны и приток украинцев из Италии назад в Украину. Но на данном этапе как таковых причин для беспокойства я не вижу", - заявил он.

По мнению Загороднего, массово украинцы-заробитчане начнут возвращаться на Родину лишь в случае глобальной рецессии в Евросоюзе.

"Люди в Украину начнут возвращаться не из-за коронавируса, а из-за экономического кризиса. Не факт, что небольшое падение европейских фондовых рынков по на ударит. Однако, если будет глобальная рецессия в ЕС, то тогда, конечно, люди начнут возвращаться. И тогда будет нарастать давление внутри страны, так как вернуться активные люди, которые будут требовать работы", - подытожил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что за воскресенье, 23 февраля, в Китае от коронавируса умерли еще 150 человек. В Южной Корее количество инфицированных значительно выросло, а в Италии в общей сложности умерли из-за коронавируса трое людей.