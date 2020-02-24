Коронавирус и заробитчане: на Закарпатье паника из-за ситуации в Италии

На Закарпатье паника из-за коронавируса в Италии / Фото pixaby

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии началась паника на Закарпатье, ведь много местных заробитчан постоянно возвращаются из этой страны в Украину.

Отметим, в понедельник, 24 февраля, в Италии зафиксирована четвертая смерть от китайского коронавируса covid-19. В целом, количество больных в стране достигло более 150 человек.

Так вот, из-за возможной угрозы коронавируса некоторые депутаты Закарпатского областного совета призывают созвать внеочередное заседание.

"За последние три дня эпидемия коронавируса начала сильно распространяться в Италии. Сотни микроавтобусов с заробитчанами еженедельно возвращаются из этой страны на Украину, а затем в обратном направлении увозят украинцев на заработки. Интересно, а кто-то в правительстве задумался над этой проблемой? Уверен, что они даже об этом и не слышали", - утверждает депутат Иван Чубирко.

А депутат Виктор Русин пытается поднять на уши всевозможные госорганы, и уточнил, что еженедельно в Украину заезжает боле 1000 микроавтобусов.

"В связи с ситуацией в Италии с коронавирусом, обращаюсь к председателю Закарпатского областного совета и исполняющего обязанности председателя облгосадминистрации о созыве срочной рабочего совещания с участием председателей фракций и депутатских комиссий облсовета, руководителей пограничной и таможенной служб области, управления здравоохранения и главного врача инфекционной больницы, МЧС и полиции по вопросу обеспечения пограничников и таможенников средствами защиты, медицинского поста с измерительными приборами температуры и взаимодействия всех служб области", - пишет Русин на своей странице в Фейсбуке.

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