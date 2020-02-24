Глава Госпогранслужбы придумал расправу для тех, кто не проверится на коронавирус

Дейнеко предупредил пассажиров / Пресс-служба ГПСУ

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что в связи с распространением коррнавируса пересекающих границу пассажиров ожидает скрининг температуры. Тех, кто откажется от данной процедуры, ждет публичная проверка.

"Если человек откажется пройти обследование – мы сделаем это публично. Сделаем стрим, доведем до общества и пускай за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, забирают и отвозят куда хотят", — заявил глава ГПСУ на брифинге.

По словам Дейнеко, чрезвычайные меры намерены предпринять и в отношении иностранцев. Если гражданин другой страны откажется проходит проверку, то ему запретят въезд в Украину.

На данном брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко констатировал, что пока временные ограничения по допуску на территорию Украины установлены только для людей, переезжают из китайской провинции Хубэй или города Ухань.

"Там четко указано, что действуют ограничения, без разницы какое состояние здоровья, путем обсервации на 14 дней в места, определенные Министерством здравоохранения. По всем остальным, я думаю, что каждый из нас заботится о состоянии своего здоровья и должен понимать проблемный вопрос, который нас сегодня связывает с распространением коронавирусной инфекции", — отметил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что все меры предпринимаются в рамках международных мероприятий, поскольку Украина является подписантом международных медико-санитарных правил с 2005 года, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы говорим о том, что является международным договором. ВОЗ, руководствуясь именно этим документом, устанавливает определенные рекомендации и правила. Каждая страна имеет право устанавливать какие-то дополнительные меры и обследования для защиты граждан", — сказал представитель Минздрава.

Напомним, глава МОЗ Зоряна Скалецкая рассказала всю подноготную проживания в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

Как ранее сообщал Главред, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая живет в таких же условиях, что все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.