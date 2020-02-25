"Дайте Шариковой селедки": Богуцкая назвала коронавирус аферой и выхватила в Сети

Елизавета Богуцкая (в центре) / УНИАН

Нардеп Елизавета Богуцкая (фракция Слуга Народа - политсила президента Зеленского) утверждает, что практически уже всепланетная паника из-за китайского коронавируса - всемирная афера.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.

1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.

2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередная революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.

3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме", - написала Богуцкая.

Естественно, такой экспрессивный пост Богуцкой не мог не вызвать реакцию у украинского сегмента Facebook.

"Лизон Богуцкая из Слуги народа серьезно верит, что историю с коронавирусом замутили иллюминаты. Александр Харебин (Oleksandr Kharebin) убедительно показывает, чем опасны такие дураки и дуры во украинской власти в текущей ситуации с разгорающейся эпидемией, когда вирус может стать, если не смертельным, то очень опасным вызовом для Украины", - иронически написал Юрий Романенко.

"Богуцкая. Коронавирус - это "величайшая афера мира", а Тимошенко должна сидеть в тюрьме.Кто-нибудь, дайте Шариковой селедки", - лаконично прокомментировала Ирина Новохатняя.

Напомним, ранее коллега Богуцкой по фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк в эфире украинского телевидения утверждала, что эпидемия китайского коронавируса – чисто маркетинговый ход. Однако сама народная избранница на всякий случай запаслась десятком специальных респираторов.