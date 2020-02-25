Подозрение на коронавирус: на Закарпатье госпитализировали украинца с высокой температурой

В инфекционной больнице для украинца готовят специальный бокс / Reuters

В Закарпатской области госпитализировали жителя с. Дедово с подозрением на коронавирус. 35-летний мужчина попал в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Мужчина работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.

Житель Закарпаться рассказал врачам, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая. В инфекционной больнице для него готовят специальный бокс. Мужчину проверят на коронавирус.

Издание отмечает, что на данный момент тест-систем в Закарпатской области еще нет. Только сегодня их привезли в Киев.

Читайте также"Для вируса открыты все двери": в Сети бьют тревогу из-за ситуации в аэропорту БориспольНапомним, в начале февраля в Украине госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Этот диагноз не подтвердился у украинцев.

Кроме того, в польском Кракове госпитализировали уже третьего пациента с подозрением на коронавирус covid-19. Имя и пол госпитализированного не разглашаются. Он находится в университетской больнице в Кракове. Известно, что госпитализированный недавно был в Азии, но не в Китае. Ранее тесты на коронавирус в Польше показывали отрицательный результат.

Как сообщал Главред, Украина активно готовится к борьбе со страшным недугом из Китая. По информации премьер-министра Алексея Гончарука, по всей территории нашей страны уже подготовлены более 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.

"Фактически, в какой бы области ни появилась бы опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь", - сказал глава Кабмина.

Премьер также заверил, что во всех областях страны уже разработан и утвержден план действий в случае обнаружения заражения коронавирусом.