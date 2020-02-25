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Уханьская зараза атакует: заробитчанку проверяют на коронавирус в Черновцах

25 февраля 2020, 17:48

Жительница Черновцов недавно вернулась из Италии.

коронавирус
В Черновцах женщину проверяют на коронавирус / Фото pixabay.com

Во вторник, 25 февраля, в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Женщину проверяют на китайский вирус.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Укринформ.

Чиновница уточнила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Добавим, что в Закарпатской области не подтвердился случай с коронавирусом. Отметим,  35-летний мужчина, который в Будапеште работает на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Читайте такжеИзолированы тысячи туристов: на популярном курорте нашли коронавирусВ то же время в испанской Каталонии был подтвержден первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщает издание Pais со ссылкой на службу здравоохранения женералитета во вторник, 25 февраля. 

Добрался коронавирус и до Швейцарии – в стране зафиксировали первый случай заболевания, сообщает Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, в столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника, 25 февраля, дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Минздравом не обеспечиваются.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.

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