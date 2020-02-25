Коронавирус в Украине: из Италии прибыли 600 человек, тесты есть не во всех областях

Не во всех областях Украины есть тесты для обнаружения коронавируса / Фото pixaby

В Украине достаточно тест-систем для диагностики заражения коронавирусом, но не во всех регионах есть оборудование для работы с этими тестами, заявил представитель Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин.

"Распределения тест-систем между регионами еще нет. Тест-системы могут работать только с определенным оборудованием. Это оборудование, к сожалению, есть не во всех областях страны. Скорее всего, в течение 2-3 дней будет сделано такое перераспределение, и мы надеемся, что большая часть областных лабораторных центров получит такие расходные материалы и сможет проводить исследования на уровне областей", - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Какие риски?

Только в понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров и 24 члена экипажа.

Из Милана в Борисполь прибыли 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима - 162 пассажира и 7 членов экипажа, из Венеции - 135 пассажиров и 6 членов экипажа.

В аэропорту "Киев" приземлился один рейс из Италии с 156 пассажирами и 6 членами экипажа, сообщила спикер отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной погранслужбы Светлана Бурда, передают Украинские новости.

Что с проверкой в аэропортах?

Пассажиры, прибывающие в международный аэропорт "Киев" им.Сикорского рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, начали проходить обязательную температурную проверку, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее сообщалось, в столичных аэропортах по состоянию на 14:00 вторника, 25 февраля, дополнительные меры эпидемиологической безопасности по проверкам пассажиров, прибывающих в Украину прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус, Минздравом не обеспечиваются.

"Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких предписаний об обязательных проверках пассажиров нам не направляли", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта "Киев" им.Сикорского Галина Богданенко.