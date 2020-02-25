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Сдержать коронавирус на границе: Аваков озвучил радикальные планы властей

25 февраля 2020, 23:50

Отныне температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, заявил министр МВД.

Арсен Аваков
Аваков рассказал о планах борьбы с коронавирусом / УНИАН

Отныне в Украине будут проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию страны, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины", - сказал Аваков на координационном совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом, сообщили в пресс-службе СНБО.

Также Аваков уточил, что с сегодняшнего дня температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

"Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Кроме того, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - сказал Аваков.

В то же время в Италии от коронавируса умерли уже 11 человек и по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, заражены коронавирусом 322 человека.

Также стало известно, что в Румынии первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружили в Бухаресте, сообщает Reuters.

В частности, эпидемию в Румынию принес вернувшийся три недели назад турист из Италии, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Читайте такжеВсё ближе к Украине: еще в двух странах зафиксирован коронавирусНапомним, ранее сообщалось, в Украине достаточно тест-систем для диагностики заражения коронавирусом, но не во всех регионах есть оборудование для работы с этими тестами, заявил представитель Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин.

"Распределения тест-систем между регионами еще нет. Тест-системы могут работать только с определенным оборудованием. Это оборудование, к сожалению, есть не во всех областях страны. Скорее всего, в течение 2-3 дней будет сделано такое перераспределение, и мы надеемся, что большая часть областных лабораторных центров получит такие расходные материалы и сможет проводить исследования на уровне областей", - сказал он.

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