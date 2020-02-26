Коронавирус в Украине: на Закарпатье госпитализировали женщину с высокой температурой

В пункте пропуска Тиса проводят температурный скрининг граждан / Фото dpsu.gov.ua

На Закарпатье в пункте пропуска Тиса у женщины, которая ехала из Италии, обнаружили высокую температуру. Как известно, от коронавируса Covid-2019 в Италии уже умерли 11 человек, подтверждены 322 случая заражения.

Женщину с высокой температурой и всех, кто с ней контактировал, госпитализировали. Автобус, в котором ехала женщина, вывели из очереди. Об этом сообщает Telegram-канал Украина сейчас.

Пока что в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем не менее с 25 февраля в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией проводят температурный скрининг граждан, следующих из Италии. В дальнейшем такое нововведение будет и в других пунктах пропуска. Кроме того, обязательное температурная проверка касается и граждан, прилетающих из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.

Как сообщал Главред, коронавирус добрался до Румынии, а число зараженных во Франции и Германии возросло. В частности, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18, в Китае - 78 064.

Кроме того, в испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число заразившихся на территории страны возросло до девяти человек.

Вирус из Китая добрался и до Канарских островов. По последним данным, в отеле на юге курортного острова Тенерифе болезнь подтвердилась уже у четырех человек. Все они - итальянцы. Медики проверяют 37 клиентов отеля, которые были в тесном контакте с инфицированными.