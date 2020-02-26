"Меня увольняют": Гончарук высказался о своей замене на посту премьера

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своем увольнении. По его словам, Кабинет министров продолжает работать в обычном режиме.

"Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", – заявил Гончарук во время брифинга после заседания Кабмина в среду, 26 февраля.

При этом он отметил, что встречался с Тигипко.

"Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве. Людьми, которые понимают, что такое промышленность. Но больше мне здесь комментировать нечего ", – объяснил премьер.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.