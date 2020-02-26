Украина закупит в России непроверенные тест-системы на коронавирус

Тест-системы на коронавирус могут быть произведены в РФ / Фото pixaby

Украина планирует тестировать граждан на коронавирус непроверенными тест-системами российского происхождения, которые будут завезены в страну через несуществующие названия.

"Все пропустили решение СНБО по коронавирусу в Украине, в котором черным по белому написано название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения. Вот только в решении СНБО специально сделанные ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо Диаген - написали - Диоген, а вместо Ярыша - Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса", - написала в Facebook народный депутат от партии Голос Александра Устинова.

По словам политика, компании-производители данных систем являются ширмами и зарегистрированы на официальное лицо компании - Александра Коляду.

По словам политика, компанией Диаген владеет фирма, которая зарегистрирована в спальном районе Киева на подставное лицо. Она заявила, что в афере участвует заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев. Также по больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать текст системы по шесть тысяч гривен и реагенты российского производства. Нардеп убеждена, что данные тест-системы – плохого качества и в регионах не тестировались.

"Нам с вами под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след", - констатировала она.

Как сообщает Украинская правда, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что озвученная Устиновой версия – ложь.

"Эти лаборатории являются украинскими, другое дело, какими прекурсорами они пользуются, кто их производит. Но это не значит, что эти тесты имеют какое-то отношение к Российской Федерации".

По словам Данилова, ему неизвестно, зарегистрированы ли фирмы-тестировщики в России. Однако он подчеркнул, что все сделки осуществлены в рамках законодательства. Секретарь СНБО отметил, что для диагностики коронавируса внесли в госреестр медизделий.

Как сообщал Главред, коронавирус добрался до Румынии, а число зараженных во Франции и Германии возросло. В частности, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18, в Китае - 78 064.

Кроме того, в испанском Мадриде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. А общее число погибших на территории страны возросло до девяти человек.