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Одни маты: в Сети всплыло видео с теми, кто бросал камни в автобусы в Новых Санжарах

26 февраля 2020, 23:09

Опубликована видеозапись протестов в Полтавской области - женщины кидали камни и матерились.

Новые Санжары
В Сети появилось видео с женщинами, которые бросают камни в автобусы / Reuters

В Сети выложили видео, снятое во время акции протеста из-за эвакуации украинцев из Китая и намерения разместить людей в санатории в поселка Новые Санжары Полтавской области.

Видеоролик, на котором отчетливо видно лица людей, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, появился на YouTube-канале PavlovskyNews.

"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города", - сообщается в Telegram СМИ, опубликовавшего видео.

Также отмечается, что все бросавшие в окна камни - женщины. Они громко кричали и обзывали нацгвардейцев. На фоне слышны звуки, похожие на смех.

Протесты в Новых Санжарах

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.

Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

Также отметим, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.

Новые Санжары новости Украины протест коронавирус в Украине эвакуация
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