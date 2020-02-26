Одни маты: в Сети всплыло видео с теми, кто бросал камни в автобусы в Новых Санжарах

Опубликована видеозапись протестов в Полтавской области - женщины кидали камни и матерились.
В Сети выложили видео, снятое во время акции протеста из-за эвакуации украинцев из Китая и намерения разместить людей в санатории в поселка Новые Санжары Полтавской области.
Видеоролик, на котором отчетливо видно лица людей, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами, появился на YouTube-канале PavlovskyNews.
"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города", - сообщается в Telegram СМИ, опубликовавшего видео.
Также отмечается, что все бросавшие в окна камни - женщины. Они громко кричали и обзывали нацгвардейцев. На фоне слышны звуки, похожие на смех.
Протесты в Новых Санжарах
Напомним, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь украинцам, которых эвакуировали из Китая.
Как писал Главред, эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.
Также отметим, в деле о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области полиция готовит подозрения 23 участникам столкновений.