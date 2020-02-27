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Украинка подцепила коронавирус в Италии - СМИ

27 февраля 2020, 06:55

Это первый случай инфицирования коронавирусом среди украинцев.

Коронавирус, ученые
Девушка госпитализирована и находится под наблюдением врачей / Reuters

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Болезнь подхватила девушка, которая несколько дней назад прибыла в город Абатемарко.

Сначала украинка пару дней чувствовала слабость, поэтому в сопровождении родителей вечером 26 февраля отправилась в больницу, передает издание Cremonaoggi.

На данный момент девушка находится в одиночной палате под наблюдением врачей.

Об инфицированной коронавирусом украинке написала в Facebook и журналист Марьяна Сороневич. По ее словам, девушке 26 лет, она приехала из Кремоны 15 февраля. Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус. Состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу Котуньо в Неаполе. Семью украинки и всех, с кем она контактировала, поместили на карантин.

По состоянию на вечер 26 февраля в Италии количество случаев заражения коронавирусом возросло до 400 человек. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший).

Читайте такжеЖуткий коронавирус подбирается к Украине: кто в зоне рискаНапомним, на Закарпатье в пункте пропуска Тиса у женщины, которая ехала из Италии, обнаружили высокую температуру. Пассажирку и всех, кто с ней контактировал, госпитализировали. Автобус, в котором ехала женщина, вывели из очереди. 

Как сообщал Главред, первый случай заражения коронавирусной инфекцией медики зафиксировали в Грузии. коронавирус обнаружили у 50-летнего гражданина Грузии, который накануне прилетел из Ирана, посетив также Азербайджан. Пациента госпитализировали в инфекционную больницу, его состояние оценивают, как удовлетворительное.

коронавирус Новости Италии новости Украины украинка
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