Протесты из-за коронавируса: Скалецкая пригрозила разобраться с врачами-бунтарями

В Украине протестовали из-за презда эвакуированных из Китая / ternopoliany.te.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала ситуацию с отказом врачей принимать в медицинских учреждениях эвакуированных украинцев из Китая.

Она пообещала обсудить события в Винниках Львовской области с заместителями и руководителями департамента и "разобраться" с поведением врачей так, чтобы ситуация в госпитале изменилась.

"Сейчас врачи госпиталя требуют расследования действий власти по поводу симуляционных учений накануне прилета борта из Уханя. Если у нас сейчас (врачи – ред.) будут так реагировать на обучение и придумывать, почему и как, то ничего мы в стране не сделаем. Представьте себе, что кто-то проводит обучение по противопожарной безопасности и, вместо того чтобы эвакуироваться, говорит: "А мы не выйдем", - подчеркнула она в интервью УП Жизнь.

Читайте такжеЖгли шины и бросались под БТР: как Украина встречала "самолет смерти" из УханяСкалецкая добавила, что если должностны лица будет позволять себе срывать выполнение тех или иных решений, то ни о какой эффективности в системе государственного управления не может идти речь.

Напомним, в Украине началась настоящая паника после того, как стало известно о том, что эвакуированные из Китая украинцы будут находиться на карантине в одном из медицинских учреждений.

В частности, после сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий Медоборы эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

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Кроме того, в поселке городского типа Шкло Яворовского района Львовской области местные жители вышли на акцию протеста после того, как появилась информация о размещении в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев.