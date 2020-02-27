Коронавирус в Черновцах: госпитализировали уже двоих украинцев из Италии

Подозрение на коронавирус зафиксировали в Черновцах / Фото twitter.com/ChuBailiang

Стало известно о еще одном госпитализированном с пневмонией в Черновцах. Мужчина вернулся из Италии, где мог контактировать с инфицированными коронавирусом. На данный момент он находится в областной клинической больнице.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья больных. По ее словам, оба пациента – и мужчина, и женщина – длительное время находились в Италии. На данный момент их состояние не критическое, скорее тяжелое в средней степени, передает Укринформ.

Полищук уточнила, что грипп у пациентов не подтвердился

"Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными коронавирусом, то их анализы отправили в Киев для проверки", - отметила она.

Читайте такжеКоронавирус в Китае: ученые сделали неожиданное заявление об источнике эпидемииНапомним, 25 февраля стало известно, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Женщину проверяют на китайский вирус.

26 февраля на Закарпатье в пункте пропуска Тиса у женщины, которая ехала из Италии, обнаружили высокую температуру. Пассажирку и всех, кто с ней контактировал, госпитализировали. Автобус, в котором ехала женщина, вывели из очереди.

В Закарпатской области случай с коронавирусом у 35-летнего мужчины, который в Будапеште работает на китайца, не подтвердился.

В то же время в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Как сообщал Главред, болезнь подхватила девушка, которая несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. Сначала украинка пару дней чувствовала слабость, поэтому в сопровождении родителей вечером 26 февраля отправилась в больницу. На данный момент девушка находится в одиночной палате под наблюдением врачей. Ее семья и все, кто с ней контактировал – на карантине.