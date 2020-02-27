Ляшко рассказал о состоянии украинки, заразившейся коронавирусом в Италии

Коронавирус в Италии / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал подробности о заразившейся в Италии украинке. По его словам, она находится в больнице Неаполя.

При этом Ляшко указал, что состояние зараженной не критическое.

"Состояние ее не критическое, угрозы здоровью нет, но она находится в инфекционном отделении, и ее биологический материал передан на исследование, в ближайшее время ожидаем подтверждения и будем следить за состоянием ее здоровья", - рассказал главный санврач Украины во время брифинга в четверг, 27 февраля.

Как ранее сообщал Главред, в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Болезнь подхватила девушка, которая несколько дней назад прибыла в город Абатемарко.