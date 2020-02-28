Коронавирус в Украине: МВД показало вертолет для перевозки зараженных

Вертолет Ми-8 уже заступил на круглосуточное дежурство / Фото mvs.gov.ua

Коронавирус COVID-19, первый случай заболевания которым зафиксирован в соседней Беларуси, пока что не проник в саму Украину, однако успел заразить уже пять наших соотечественников за пределами страны.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, опасный китайский вирус диагностирован у пяти граждан Украины.

"Это четверо (украинцев, - Главред) в Японии - они путешествовали на круизном лайнере (Diamond Princess, - Главред). И одна украинка, она находится в Неаполе, в нее также диагностировано коронавирус", - рассказал Ляшко в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

Если заражение коронавирусом обнаружат в Украине, то инфицированных украинцев будут доставлять в больницы на специальном вертолете. По словам министра МВС Арсена Авакова, вертолет Ми-8 в четверг, 27 февраля, уже заступил на круглосуточное дежурство в системе ГосЧС. За один рейс он может взять на борт 4-6 больных.

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать (…) Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - рассказал Аваков.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула во время полета.

Тем временем стало известно о состоянии здоровья двух жителей Черновицкой области, которые вернулись из Италии и были госпитализированы с пневмонией. Глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук сообщил, что тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавируса", - написал чиновник в соцсети Facebook.

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Напомним, ранее известный врач и телеведущий – педиатр и кандидат медицинских наук – Евгений Комаровский рассказал о шести правилах, которые помогут не подхватить коронавирус нового типа (Covid-2019).